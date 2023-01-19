Однако украинские военные не отступают и защищают украинский город. Более того, дают горячую выволочку оккупантам, пишет 24 Канал.
Достойно внимания Достойная страница нашей военной истории, – полковник ВСУ о ситуации у Соледара
Оккупанты действовали по плану, но есть нюанс
Так, защитники показали очередное горячее видео работы по большому количеству личного состава оккупантов. На нем видно, как более 20 человек двигались в сторону украинских позиций. Однако благодаря работе военных те быстро меняли вектор своего движения.
При этом оккупанты пытались скрыться в ближайшем здании, надеясь, что оно убережет их от обстрелов. Но они не знали, что действуют, цитируя их руководство, "по плану".
Немного загоняем. Загоняем как кабанчиков,
– сказал военный.
Бегство не удалось
Дождавшись, пока они "упакуются" в дом, военные перешли ко второму этапу плана – к утилизации. Парой ударов 203 калибра 43 отдельная артиллерийская бригада положила большое количество врагов.
За Днепр, с*ки,
– эмоционально прокомментировал автор видео.
Однако эти удары уничтожили не всех захватчиков. На видео видно, что четверо россиян таки обошли 200-е участие своих товарищей. Однако ненадолго, ведь как только они выдвинули свой нос в попытке убежать – военные Украины нанесли финальный удар.
Военные Украины показали, как уничтожают оккупантов: горячее видео 18+ (нецензурная лексика)
Что происходит в Соледаре: коротко
- Несмотря на то, что в городе ведутся ожесточенные бои, оккупанты не раз спешили заявить о полном контроле над ним. Однако в ВСУ опровергают эту информацию и уверяют, что Украина продолжает боевые действия за город.
- Более того, они под Соледаром и Бахмутом уже обезвредили около 14 тысяч боевиков ЧВК Вагнер. Из них 10 тысяч раненых и 4 тысячи убитых. Также недавно удалось сбить и вражеский штурмовик Су-25, стоимость которого составляет около 11 миллионов долларов.
- О возможном отходе от позиций украинских военных допустила и разведка Великобритании. Там заявили, что украинские защитники вышли из Соледара и установили новые оборонительные рубежи к западу от Бахмута.