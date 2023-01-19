Однак українські військові не відступають та обороняють українське місто. Ба більше, дають гарячої прочуханки окупантам, пише 24 Канал.

Варте уваги Гідна сторінка нашої військової історії, – полковник ЗСУ про ситуацію біля Соледару

Окупанти діяли за планом, але є нюанс

Так, захисники показали чергове гаряче відео роботи по великій кількості особового складу окупантів. На ньому видно як понад 20 осіб рухалися в бік українських позицій. Однак завдяки роботі військових ті швидко змінювали вектор свого руху.

При цьому окупанти намагалися сховатися у найближчій будівлі, сподіваючись, що вона убереже їх від обстрілів. Та вони не знали, що діють, цитуючи їхнє керівництво, "за планом".

Трохи заганяємо. Заганяємо як кабанчиків,

– сказав військовий.

Втеча не вдалася

Дочекавшись, поки вони "упакуються" в будинок, військові перейшли до другого етапу плану – до утилізації. Парою ударів 203 калібру 43 окрема артилерійська бригада поклала велику кількість ворогів.

За Дніпро, с*ки,

– емоційно прокоментував автор відео.

Проте ці удари знищили не всіх загарбників. На відео видно, що четверо росіян таки оминули 200-ї участі своїх товаришів. Однак не на довго, адже як тільки вони висунули свого носа у спробі накивати п'ятами – військові України завдали фінального удару.

Військові України показали, як знищують окупантів: гаряче відео 18+ (нецензурна лексика)

Що відбувається у Соледарі: коротко