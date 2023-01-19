Однак українські військові не відступають та обороняють українське місто. Ба більше, дають гарячої прочуханки окупантам, пише 24 Канал.
Варте уваги Гідна сторінка нашої військової історії, – полковник ЗСУ про ситуацію біля Соледару
Окупанти діяли за планом, але є нюанс
Так, захисники показали чергове гаряче відео роботи по великій кількості особового складу окупантів. На ньому видно як понад 20 осіб рухалися в бік українських позицій. Однак завдяки роботі військових ті швидко змінювали вектор свого руху.
При цьому окупанти намагалися сховатися у найближчій будівлі, сподіваючись, що вона убереже їх від обстрілів. Та вони не знали, що діють, цитуючи їхнє керівництво, "за планом".
Трохи заганяємо. Заганяємо як кабанчиків,
– сказав військовий.
Втеча не вдалася
Дочекавшись, поки вони "упакуються" в будинок, військові перейшли до другого етапу плану – до утилізації. Парою ударів 203 калібру 43 окрема артилерійська бригада поклала велику кількість ворогів.
За Дніпро, с*ки,
– емоційно прокоментував автор відео.
Проте ці удари знищили не всіх загарбників. На відео видно, що четверо росіян таки оминули 200-ї участі своїх товаришів. Однак не на довго, адже як тільки вони висунули свого носа у спробі накивати п'ятами – військові України завдали фінального удару.
Військові України показали, як знищують окупантів: гаряче відео 18+ (нецензурна лексика)
Що відбувається у Соледарі: коротко
- Попри те, що у місті точаться запеклі бої, окупанти не раз спішили заявити про повний контроль над ним. Однак в ЗСУ спростовують цю інформацію й запевняють, що Україна продовжує бойові дії за місто.
- Ба більше, вони під Соледаром та Бахмутом уже знешкодили близько 14 тисяч бойовиків ПВК Вагнер. З них 10 тисяч поранених та 4 тисяч вбитих. Також нещодавно вдалося збити й ворожий штурмовик Су-25, вартість якого становить близько 11 мільйонів доларів.
- Про можливий відхід від позицій українських військових припустила й розвідка Великої Британії. Там заявили, що українські захисники вийшли з Соледара та встановили нові оборонні рубежі на захід від Бахмута.