Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Сергій Грабський. Він зазначив, що наші бійці там виконали головні завдання.

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За його словами, пізніше стане відомо, що саме відбувалося в Соледарі.

Але треба розуміти, що ми від самого початку вели боротьбу, яка називається "концепція маневреної оборони", усвідомлюючи, що проти нас воює значно потужніший ворог, особливо на цьому напрямку,

– каже Грабський.

Полковник ЗСУ порахував, що за цей час ворог там пройшов доволі незначну відстань за десять місяців – близько 40 кілометрів – від Первомайська до Соледару. "Це все, що здобув ворог, маючи шалені втрати", – додав він.

Соледар не можна порівнювати з Сєвєродонецьком

Полковник ЗСУ зазначає, у Сєвєродонецьку наші війська були в більшому оточенні, а лінія фронту біля Бахмута та Соледару більше-менш рівна. До того ж, в Сєвєродонецьку час був критичним, треба було відводити ЗСУ, щоб уникнути оточення.

Військовий експерт наголосив, що з Сєвєродонецька та Лисичанська ЗСУ відійшли у складних умовах. "Проте в Соледарі подальшого просування противника немає, Білогорівка точно залишається нашою. Бої в Соледарі – це щось поза сприйняттям", – запевнив він.

На його думку, ситуація в Соледарі має певні відмінності від ситуації в Сєвєродонецьку. “Військового сенсу штурмувати Соледар з російського боку не було жодного, але їм був потрібен політичний сенс", – відповів Грабський.

ЗСУ робили все для того. щоб завдати якомога більше втрат ворогу.

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Чому до вагнерівців у Соледарі доєдналися десантники

Полковник ЗСУ розповів, що спочатку був тривалий наступ вагнерівців, а в кінці до них біля Соледару доєдналися десантники.

Питання – чому десантники долучилися до цієї операції? Логічний висновок – можливо, через те, що потенціал вагнерівців виснажений, вони фізично не можуть забезпечити самостійне ведення бойових наступальних дій,

– вважає Грабський.

Він додав, що це говорить про те, що вагнерівці навряд чи зможуть бути використані у найближчій перспективі у тій якості, в якій вони використовувалися до цього.

"Якщо нам вдалося завдати такого удару вагнерівцям біля Соледару, знищити їх бойовий потенціал, то це вже перемога", – каже військовий експерт.

До слова, за даними Financial Times, під час боїв на ділянці Соледар – Бахмут ПВК "Вагнера" втратила 4 тисячі найманців загиблими. Ще 10 тисяч вагнерівців отримали поранення.