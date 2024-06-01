Возгорание началось в электрощитовой 16-этажного жилого дома. Пожарные уже его локализуют.
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Спасли 2 детей
В жилом доме на улице Виталия Скакуна (ранее Академика Каблукова) произошло возгорание электрощитовой с 1 по 14 этаж.
На месте уже работает 10 единиц техники и 51 специалист личного состава спасателей. Они проводят эвакуацию жителей. Сейчас удалось спасти из здания двух детей и трех взрослых.
В Киеве горели авто
- На левом берегу Киева 27 мая произошел масштабный пожар произошел масштабный пожар. Сообщается, что он вспыхнул в Дарницком районе столицы. По сообщениям местных телеграм-каналов, там на стоянке горят автомобили. Для ликвидации возгорания вызвали спасателей.
- Предварительно, произошло возгорание автомобилей с угрозой распространения на рядом припаркованные автомобили. Там сообщили, что на месте работает 25 пожарных и 5 единиц техники.
- Спасатели отметили, что пожар удалось локализовать в 14:57. А уже в 15:11 его ликвидировали. Они сообщили, что предварительно, огнем было охвачено около 30 легковых автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус.