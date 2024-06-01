Займання почалось в електрощитовій 16-поверхового житлового будинку. Пожежники вже його локалізовують.
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Врятували 2 дітей
У житловому будинку на вулиці Віталія Скакуна (раніше Академіка Каблукова) сталось займання електрощитової з 1 до 14 поверху.
На місці вже працює 10 одиниць техніки та 51 фахівець особового складу рятувальників. Вони проводять евакуацію мешканців. Наразі вдалося врятувати з будівлі двох дітей та трьох дорослих.
У Києві горіли авто
- На лівому березі Києва 27 травня сталася масштабна пожежа. Повідомляється, що вона спалахнула в Дарницькому районі столиці. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, там на стоянці горять автомобілі. Для ліквідації займання викликали рятувальників.
- Попередньо, сталося загоряння автівок з загрозою розповсюдження на поруч припарковані автомобілі. Там повідомили, що на місці працює 25 вогнеборців та 5 одиниць техніки.
- Рятувальники зазначили, що пожежу вдалось локалізувати о 14:57. А вже о 15:11 її ліквідували. Вони повідомили, що попередньо, вогнем було охоплено близько 30 легкових автомобілів, 10 мотоциклів та 1 автобус.