За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, там на стоянці горять автомобілі. На ліквідацію займання викликали рятувальників.
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Пожежа на стоянці в Дарницькому районі
В ДСНС розповіли, що о 14:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Канальній.
Попередньо, сталося загоряння автівок з загрозою розповсюдження на поруч припарковані автомобілі. Там повідомили, що на місці працює 25 вогнеборців та 5 одиниць техніки.
Рятувальники зазначили, що пожежу було локалізовано о 14:57. А вже о 15:11 її ліквідували. Вони повідомили, що попередньо, вогнем було охоплено близько 30 легкових автомобілів, 10 мотоциклів та 1 автобус.
На фото з місця подій видно, що декілька машин вигоріли практично вщент.
В Києві горять десятки автомобілів / Фото ДСНС
Вогнеборці ліквідовують сильну пожежу на парковці / Фото ДСНС
Внаслідок пожежі сильно обгоріли десятки автівок / Фото ДСНС
Також на кадрах, які публікують користувачі мережі, видно полум'я та клуби диму. Їх можна побачити навіть далеко від осередку займання.
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Пожежа у Покровській церкві в Києві: що там сталося
- Ввечері, 25 травня, у мережі повідомляли про пожежу у Києві. Зазначалося, що вогонь спалахнув у Покровській церкві, що у Подільському районі столиці.
- Місцеві телеграм-канали активно поширюють інформацію про те, що у столиці горить Покровська церква у Подільському районі. Повідомлялося, про вогонь "понад 5 метрів у висоту".
- Втім, як повідомила пресслужба ДСНС Києва, на території церкви у Подільському районі столиці сталося загоряння побутового сміття, площа пожежі сягала близько 20 квадратних метрів.