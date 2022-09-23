В эфире 24 канала Ахмед Закаев отметил, что конкретной информации о батальоне будет избегать, ведь это военные подразделения и в Украине до сих пор идет война.
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"Это касается не только чеченских батальонов, но и вооруженных сил Украины, с которыми они совместно защищают Украину", – добавил лидер Чеченской Республики Ичкерия.
Относительно подразделения Ахмед Закаев рассказал, что оно формируется на месте из тех чеченцев, которые давно находились в терробороне и в разных других структурах Вооруженных Сил Украины.
По его словам, из-за последних событий, а также из-за того, что они восстановили вооруженные структуры Чеченской Республики Ичкерия, необходимо переводить этих людей.
Одно из таких подразделений – это сформированный взводный отряд имени Хамзата Гелаева. Мы и дальше будем продолжать формировать эти подразделения и вводить их в уже сложившиеся в ВСУ структуры. Также мы их будем вводить в структуры Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия,
– объяснил Ахмед Закаев.
"Фактически сегодня в Украине восстанавливается и возрождается армия Чеченского государства. И это благодаря тому, что был создан Иностранный легион, позволяющий восстановить наши структуры", – подчеркнул лидер Чеченской Республики Ичкерия.
Он добавил, что люди, желающие вступить в новые отряды, уже знают всю информацию. Именно поэтому через СМИ ее не будут распространять.
Смотрите полное видео с Ахмедом Закаевым на ютубе 24 канала:
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