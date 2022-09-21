Вечером 20 сентября все ждали заявления путина об объявлении мобилизации по всей территории государства. Однако, очевидно, президент россии отложил свое выступление, потому что должен был уступить минуту славы рамзану кадырову.

К теме Следили и искали человека, который бы осуществил всю работу, – Исханов предположил, как появился кадыров

Как кадыров пародировал лукашенко и угрожал украинцам

На своей странице в телеграме, как заметил 24 канал, лидер кадыровцев опубликовал забавное видео. На нем под пафосную и одновременно бестолковую музыку глава чечни рассматривает карты вместе с начальником оперативного штаба чеченской республики магомедом даудовым.



Кадыров показал в видео предмет, похожий на карту / Скриншот с видео



Лидер чечни рассматривает "секретные" карты под пафосную музыку / Скриншот с видео

Кроме того, в описании к видео можно было прочесть "жесткие заявления" рамзана о мифических "укронацистах" и о каких-то изменениях в "спецоперации".

Больше возиться с ними (украинцами – 24 канал) не собираемся. Противник уже скоро столкнется с самыми тяжелыми для себя последствиями нового плана возмездия.

– написал кадыров.

Напомним, Михаил Подоляк прокомментировал, как следует воспринимать "угрозы" россиян. По словам представителя Офиса Президента, Украине должны быть безразличны любые заявления кремля.

В частности, следует игнорировать "угрожающие" слова рамзана кадырова, звучащие в нашу сторону.

Что сейчас происходит в чечне

Ранее сообщалось, что в чечне сейчас проходят митинги. Протестующие выступают за то, чтобы чеченцев перестали отправлять насмерть в Украину.

Однако позже движение "Адат", борющееся за освобождение чеченских земель от кадыровцев, в своем телеграме отрицало это. В сообщении указано, что на фотографиях, гуляющих по интернету, наоборот, собрались женщины, якобы охотно отправляющие сыновей на войну.

Но источники 24 канала в разведке сообщили, что митинг таки будет. Его готовят матери мобилизованных на 21 сентября.

Достойно внимания – как путин использует "референдумы" в Украине: смотрите видео