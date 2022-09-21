Увечері 20 вересня всі очікували заяви путіна про оголошення мобілізації по всій території держави. Однак, вочевидь, президент росії відклав свій виступ, бо мусив поступитися хвилиною слави рамзану кадирову.

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Як кадиров пародіював лукашенка та погрожував українцям

На своїй сторінці в телеграмі, як зауважив 24 канал, лідер кадирівців опублікував кумедне відео. На ньому під пафосну і водночас недолугу музику глава чечні розглядає карти разом з начальником оперативного штабу чеченської республіки магомедом даудовим.



Кадиров показав у відео предмет, схожий на карту / Скриншот із відео



Лідер чечні розглядає "секретні" карти під пафосну музику / Скриншот із відео

Окрім того, в описі до відео можна було прочитати "жорсткі заяви" рамзана про міфічних "укронацистів" і про якісь зміни в "спецоперації".

Більше вовтузитися з ними (українцями – 24 канал) не збираємося. Противник вже скоро зіткнеться з найважчими для себе наслідками нового плану відплати,

– написав кадиров.

Нагадаємо, Михайло Подоляк прокоментував, як варто сприймати "погрози" росіян. За словами представника Офісу Президента, Україні має бути байдуже на будь-які заяви кремля.

Зокрема слід ігнорувати "загрозливі" слова рамзана кадирова, що звучать в нашу сторону.

Що зараз відбувається в чечні

Раніше повідомлялось, що у чечні зараз відбуваються мітинги. Протестувальники виступають за те, аби чеченців перестали відправляти на смерть в Україну.

Однак пізніше рух "Адат", що бореться за звільнення чеченських земель від кадирівців, у своєму телеграмі заперечив це. У дописі вказано, що на світлинах, які гуляють інтернетом, навпаки, зібрались жінки, що начебто охоче відправляють синів на війну.

Але джерела 24 каналу в розвідці повідомили, що мітинг таки буде. Його готують матері мобілізованих на 21 вересня.

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