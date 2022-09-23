В ефірі 24 каналу Ахмед Закаєв зазначив, що конкретної інформації про батальйон буде уникати, адже це військові підрозділи й в Україні досі триває війна.

Важливо У кремлі не знають, де медведчук: Ердоган натякнув, що відправив його у росію

"Це стосується не тільки чеченських батальйонів, але й Збройних Сил України, з якими вони спільно захищають Україну", – додав лідер Чеченської Республіки Ічкерія.

Стосовно підрозділу Ахмед Закаєв розповів, що він формується на місці з тих чеченців, які давно перебували в теробороні й в різних інших структурах Збройних Сил України.

За його словами, через останні події, а також через те, що вони відновили збройні структури Чеченської Республіки Ічкерія, – є необхідність переводити цих людей.

Один з таких підрозділів – це сформований взводний загін імені Хамзата Гелаєва. Ми й далі будемо продовжувати формувати ці підрозділи й вводити їх в структури, які вже складаються у ЗСУ. Також ми їх будемо вводити в структури Збройних Сил Чеченської Республіки Ічкерія,

– пояснив Ахмед Закаєв.

"Фактично сьогодні в Україні відновлюється та відроджується армія Чеченської держави. Й це завдяки тому, що був створений Іноземний легіон, який дозволяє відновити наші структури", – акцентував лідер Чеченської Республіки Ічкерія.

Він додав, що люди, які хочуть вступити в нові загони, вже знають всю інформацію. Саме тому через ЗМІ її не будуть поширювати.

Дивіться повне відео з Ахмедом Закаєвим на ютубі 24 каналу:

Яка ситуація в Чечні: останні новини