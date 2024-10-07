Такое видео издание "Украинская правда. Жизнь" получила в распоряжение от источника, которому запись передали дети.

Смотрите также Полиция установила личность подозреваемого в убийстве двух предпринимателей на Львовщине

Насилие над детьми в спецучреждении на Львовщине

На обнародованных кадрах видно, как воспитательница бьет ребенка железным прутом. После того, как ребенок оказывается на диване – воспитательница продолжает ее бить кулаками, в частности по голове.

Когда же ребенку удается вырваться, воспитательница агрессивно останавливает его и возвращает на диван, называя при этом "скотинякой". За этим наблюдают другие воспитанники заведения.

В спецучреждении на Львовщине воспитательница била ребенка: смотрите видео

Внимание! Присутствуют чувствительные кадры

Что известно о скандале вокруг спецучреждения

Скандал вокруг учебно-реабилитационного центра на Львовщине, который занимается сиротами, детьми с особыми образовательными потребностями и несовершеннолетними, лишенными родительской опеки, вспыхнул в конце сентября. Тогда мониторинговый визит уполномоченного по вопросам защиты прав человека Дмитрия Лубинца и волонтеров-психологов показал регулярные случаи физического, сексуального и психологического насилия над детьми.

Представительница омбудсмена Ирина Суслова 3 октября отметила, что соответствующий отчет является непубличным документом и имеет чувствительную информацию о детях, именно поэтому обнародовать его не будут, чтобы не навредить несовершеннолетним.

Дмитрий Лубинец указал, что во время визита дети и выпускники интерната заявили, что директор заведения совершал действия сексуального характера в отношении воспитанниц, публично унижал их, угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня.

На время проверки главу учебно-реабилитационного учреждения отстранили от исполнения обязанностей, о чем информировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

В течение последних 6 месяцев дети и взрослые в их интересах обращались в Нацполицию, местной службы по делам детей и департамента образования, однако уполномоченные лица не реагировали на заявления. Зато директор заведения "хвастался безнаказанностью и нужными связями".

Вскоре полиция Львовской области заявляла, что за указанный период якобы не получала никаких обращений, отвергнув обвинения в бездействии.

Там сказали, что последнее обращение по заведению получили в 2023 году, когда представитель общественной организации жаловался на незаконные действия руководства центра.

Тогда проверка полиции совместно с департаментом образования и науки Львовской ОГА якобы не подтвердила обвинения – им "не удалось выявить факты нарушения", которые описывали в заявлении.

Сейчас правоохранительные органы начали уголовное производство, в частности по статье о сексуальном насилии (часть 3 статья 153 УК Украины).

В издании указывают, что согласно информации источников, сейчас сотрудники местного департамента образования якобы собирают деньги на адвоката для директора реабилитационного центра.