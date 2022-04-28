В США 4 тысячи человек подали заявки на спонсорство украинцев-беженцев

Только за 2 дня более 4 тысяч американцев подали заявки, чтобы помочь украинским беженцам, желающим приехать в США. Речь идет о программе "Объединяемся для Украины".

Спонсоры должны пройти проверку безопасности и заявить о финансовой поддержке.

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Человек или группа могут финансировать любое количество людей. Однако в Службе гражданства и иммиграции США отметили, что будут оценивать возможности поддержки украинцев.

Что известно о программе

25 апреля в США запустили программу "Объединяемся для Украины". Согласно ей, украинцы получат право на въезд в США сроком до 2 лет с правом на представление документов на трудоустройство в США.

Чтобы получить право, нужно соответствовать нескольким критериям:

нужно было находиться на территории Украины по состоянию на 11 февраля 2022 года,

пройти вакцинацию, ряд проверок,

мать спонсора в Штатах.

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