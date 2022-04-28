В США 4 тысячи человек подали заявки на спонсорство украинцев-беженцев
Источник:CNN
Только за 2 дня более 4 тысяч американцев подали заявки, чтобы помочь украинским беженцам, желающим приехать в США. Речь идет о программе "Объединяемся для Украины".
Спонсоры должны пройти проверку безопасности и заявить о финансовой поддержке.
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Человек или группа могут финансировать любое количество людей. Однако в Службе гражданства и иммиграции США отметили, что будут оценивать возможности поддержки украинцев.
Что известно о программе
25 апреля в США запустили программу "Объединяемся для Украины". Согласно ей, украинцы получат право на въезд в США сроком до 2 лет с правом на представление документов на трудоустройство в США.
Чтобы получить право, нужно соответствовать нескольким критериям:
- нужно было находиться на территории Украины по состоянию на 11 февраля 2022 года,
- пройти вакцинацию, ряд проверок,
- мать спонсора в Штатах.
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