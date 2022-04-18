Об этом стало известно 18 апреля из материала CNN. Сейчас уже обнародовали детали механизма, позволяющего расплатиться с агрессором.

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Как это будет работать

Законопроект хотят принять, чтобы Украина могла получить компенсацию за российскую агрессию. Для этого нашему государству потребуется всего несколько шагов:

подать в США в суд на Россию за разрушение объектов;

суд признает Россию виновной;

тогда сразу определят размер компенсации, которую на восстановление получит Украина.

Деньги будут брать из всех активов банков, людей и структур, ранее подвергшихся санкционным блокировкам. Следовательно, нашей экономике будет гораздо легче оправиться от всего, что случилось во время войны.

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