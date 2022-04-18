Про це стало відомо 18 квітня із матеріалу CNN. Зараз уже оприлюднили деталі механізму, який дозволить поквитатись із агресором.

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Як це буде працювати

Законопроєкт хочуть ухвалити, щоб Україна могла отримати компенсацію за російську агресію. Для цього нашій державі буде потрібно зробити лише кілька кроків:

подати в США до суду на Росію за руйнування об'єктів.

Суд визнає Росію винною;

Тоді одразу визначать розмір компенсації, яку на відновлення отримає Україна.

Гроші братимуть із всіх активів банків, людей і структур, які раніше підпали під санкційні блокування. Відтак, нашій економіці буде значно легше оговтатися від всього, що трапилося під час війни.

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