Россия пытается заставить поддержать свою жестокую войну
Газовый шантаж России прокомментировало посольство США в Украине. Там заявили, что, перекрывая газ, Россия пытается "заставить поддержать свою жестокую войну".
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В американском посольстве подчеркнули, что Россия превращает свои энергоресурсы в оружие.
Кремль снова пытается заставить поддержать свою жестокую войну, на этот раз, перекрывая газ потребителям в ЕС. Такие действия превращают энергоресурсы в оружие. Сейчас, как никогда, мы должны оставаться едиными и стоять с Украиной,
– говорится в сообщении посольства.
"Газпром" нарушил газовые контракты
Государственный секретарь США Энтони Блинкен также высказался по поводу газового шантажа России. Он отметил, что "Газпром" нарушил газовые контракты с Болгарией и Польшей.
По его словам, это один из примеров использования Россией энергоресурсов в качестве оружия. Блинкен подчеркнул, что Россия – ненадежный поставщик энергоресурсов.
Одностороннее нарушение "Газпромом" газовых контрактов с Болгарией и Польшей – еще один пример использования Россией энергии как оружия, что демонстрирует ненадежность России как поставщика энергоресурсов. США твердо поддерживают наших союзников и работают над диверсификацией их источников энергии.
– написал госсекретарь в твиттере.
Россия перекрывает газ потребителям в Европе
- В конце марта Владимир Путин заявил, что так называемые "недружественные страны" должны с 1 апреля платить за газ рублями.
- В Евросоюзе отреагировали на требования России категорическим отказом, хотя 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке". Четыре из них заплатили за газ рублями.
- В течение 26-27 апреля Россия прекратила поставки газа в первые страны ЕС. Сначала в Польшу, после чего – Болгарию. В Еврокомиссии назвали газовым шантажом действия "Газпрома".
- Заметим, что платить в рублях отказался и Азербайджан и Финляндия . В Италии сообщили, что готовы отказаться платить в рублях.
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