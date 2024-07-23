Приспущенный флаг над Капитолием породил спекуляции в сети о смерти Байдена. Однако СМИ привели более реалистичную версию.

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Почему над Капитолием приспустили флаг США

Вероятнее всего, церемония связана со смертью одного из членов Конгресса.

По правилам Конгресса, в случае смерти одного из членов флаг над Капитолием приспускают в день смерти и на следующий, а чаще всего траур продолжают вплоть до похорон.



Приспущенный флаг над Капитолием / фото из соцсетей

По одним данным, на этот раз флаг приспустили в честь сенатора от Техаса Шейлы Джексон Ли, которая умерла 19 июля.

Официальных сообщений об этом до сих пор нет. Однако стоит отметить, что приспущенный над Капитолием флаг – не редкость. Его могут опустить не только из-за смерти чиновника, но и в связи с катастрофами.