Приспущений прапор над Капітолієм породив спекуляції в мережі про смерть Байдена. Однак ЗМІ навели реалістичнішу версію.

Дивіться також Треба зробити щось надзвичайне: які дії Гарріс сприятимуть її перемозі над Трампом

Чому над Капітолієм приспустили прапор США

Найімовірніше за все, церемонія пов'язана зі смертю одного зі членів Конгресу.

За правилами Конгресу, у випадку смерті одного з членів прапор над Капітолієм приспускають в день смерті й наступного, а найчастіше жалобу продовжують аж до похорону.



Приспущений прапор над Капітолієм / фото із соцмереж

За одними даними, цього разу прапор приспустили в честь сенаторки від Техасу Шейли Джексон Лі, яка померла 19 липня.

Офіційних повідомлень про це досі немає. Однак варто зазначити, що приспущений над Капітолієм прапор – не рідкість. Його можуть опустити не лише через смерть чиновника, а й у зв'язку з катастрофами.