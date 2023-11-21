По словам представителей власти, все девять человек, которые находились на борту, успешно добрались до берега и не пострадали. Представитель береговой охраны рассказал, что спасательная операция была быстро проведена.

Смотрите также Германия подняла в воздух свои истребители из-за российского разведывательного самолета

Самолет P-8A выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

Пресссекретарь Корпуса морской пехоты США рассказал, что самолет P-8A выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на базе морской пехоты в Канеохе. Самолет мог частично погрузиться на мелководье.

Самолет ВМС США совершил аварийную посадку в океане: смотрите видео

На фотографиях и видео, сделанных очевидцами, видно, что самолет лежит на берегу, что напоминает "Чудо на Гудзоне" 2009 года, когда коммерческий самолет совершил аварийную посадку на реке Нью-Йорк. Все 155 человек, находившихся на борту, остались живы.

Самолеты P-8A и Airbus A320 примерно одинаковы по размерам.

Что могло стать причиной крушения самолета

Эксперт по авиастроению Питер Форман в комментарии Hawaii News Now сказал, что взлетно-посадочная полоса в Канеохе более короткая, и плохая погода также могла сыграть свою роль во время аварии.

Пилот, вероятно, не поставил самолет на взлетно-посадочной полосе, где хотел. Это, вероятно, комбинация всех этих факторов вместе,

– сказал Форман.