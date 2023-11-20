Об этом рассказали на странице Люфтваффе в соцсети X (бывшем твиттере). Отмечают, что в небо подняли самолеты немецких Военно-воздушных сил.

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Отреагировали на появление российского самолета

Наши силы быстрого реагирования снова взлетели сегодня из Лаге (земля Северный Рейн-Вестфалия – 24 Канал), чтобы идентифицировать в международном воздушном пространстве российский COOT-A (Ил-20М – 24 Канал), прилетевший из Санкт-Петербурга без сигнала и без зарегистрированного плана полета,

– говорится в сообщении.

Отметим, что 15 ноября российский Ил-20 пролетел недалеко от воздушного пространства НАТО. Поэтому сразу 4 страны Альянса – Италия, Германия, Испания и Дания, а также Швеция – подняли свои истребители по тревоге.

Обратим внимание, что это было первое совместное поднятие истребителей по тревоге. Они вылетели из Эмари в Эстонии. Для понимания, инциденты с самолетами из России, приближающимися к воздушному пространству Альянса, происходят все чаще.

К слову, над Крымом "засветился" самолет в Венгрию. Рассказываем, при чем здесь Россия.

Что известно о самолете над Крымом

Речь идет о пассажирском самолете, который вылетел из Грузии в Венгрию. Он "засветился" над временно оккупированным полуостровом Крым. Его зафиксировали на портале контроля авиаперелетов Flightradar.

По имеющимся данным, самолет летел из Кутаиси в Будапешт. Мониторинговые каналы отметили, что это точно мог быть глюк. Ведь самолет не мог использовать этот маршрут. Да и сам сервис в последнее время показывает подобные сбои. И произошло это после того, как оккупанты начали глушить сигналы спутниковой навигации в районе Крыма.

Безусловно, это сбой сервиса. Такие сбои наблюдались и раньше, а начались они после того, как Россия начала глушить сигналы спутниковой навигации в районе оккупированного полуострова,

– объяснило издание "Крымский ветер".

Напоследок добавим, что воздушное пространство над Крымом закрыли с 2014 года, когда россияне оккупировали полуостров. В марте того же года европейская Организация безопасности аэронавигации запретила полеты к полуострову.