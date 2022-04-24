В США заблокировали банковские счета двух консульств России

Американский банк Bank of America заблокировал банковские счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке.

Об этом сообщают РосСМИ. Американцы еще раз показывают, что война против Украины дорого обойдется России.

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Больше не смогут снять деньги

Bank of America – один из крупнейших американских банков. Теперь дипломаты в Хьюстоне и Нью-Йорке не смогут воспользоваться своими счетами.

Добавим, санкции ЕС, которые были введены против России, уже активно работают. Так, в Бельгии "застряли" около 8 тысяч автомобилей премиум-класса, которые должны были уехать в Россию. Кроме того, США и Евросоюз уже обсуждают будущие санкции против агрессора: речь идет о вариантах ограничения импорта российской нефти.

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