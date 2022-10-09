Турецкие СМИ пишут, что причиной пожара в Стамбуле стал взрыв. Отмечают, что пламя действительно перебросилось на два соседних дома. На месте работают пожарные и медики.

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В сети публикуют фото и видео воспламенения. Масштабы пожара впечатляют.

Пожар после взрыва в Стамбуле: видео

Breaking:



Powerful explsion reported in #Istanbul , #Turkey



The cause of the incident has not yet been established.



Awaiting for official update pic.twitter.com/mOc0pBDbod — OsintTv (@OsintTv) October 9, 2022

Напомним, 3 сентября в Белоцерковском районе Киевской области произошел взрыв газа. Дом разрушен, два человека госпитализировали в больницу с ожогами лица. В частности, среди пострадавших – 7-месячный ребенок.

Теракт в Турции

В конце сентября в турецком городе Мерсин неизвестные с оружием напали на отделение полиции.

Нападавшие подъехали к полиции на автомобиле. Затем они открыли огонь по правоохранителям, а те начали стрелять в ответ. Авто злоумышленников загорелось.

Сначала сообщали, что ранения получили 2 правоохранителя, затем сообщили о погибшем. Несколько нападавших задержали в тот же вечер.

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