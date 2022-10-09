Турецькі ЗМІ пишуть, що причиною пожежі став вибух газу – причина пожежі у Стамбулі. Зазначають, що полум'я справді перекинулося на два сусідні будинки. На місці працюють пожежники та медики.
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У мережі публікують фото й відео займання. Масштаби пожежі вражають.
Пожежа після вибуху у Стамбулі: відео
Нагадаємо, що 3 вересня у Білоцерківському районі Київської області стався вибух газу. Будинок зруйновано, Двох людей госпіталізували до лікарні з опіками обличчя. Зокрема, серед постраждалих – 7-місячна дитина.
Теракт у Туреччині
Наприкінці вересня у турецькому місті Мерсін невідомі зі зброєю напали на відділення поліції.
Нападники під'їхали до поліції на автомобілі. Потім вони відкрили вогонь по правоохоронцях, а ті почали стріляти у відповідь. Авто зловмисників зайнялось.
Спочатку повідомляли, що поранення зазнали 2 правоохоронців, потім повідомили про загиблого. Кількох нападників затримали в той самий вечір.
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