Турецькі ЗМІ пишуть, що причиною пожежі став вибух газу – причина пожежі у Стамбулі. Зазначають, що полум'я справді перекинулося на два сусідні будинки. На місці працюють пожежники та медики.

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У мережі публікують фото й відео займання. Масштаби пожежі вражають.

Пожежа після вибуху у Стамбулі: відео

Нагадаємо, що 3 вересня у Білоцерківському районі Київської області стався вибух газу. Будинок зруйновано, Двох людей госпіталізували до лікарні з опіками обличчя. Зокрема, серед постраждалих – 7-місячна дитина.

Теракт у Туреччині

Наприкінці вересня у турецькому місті Мерсін невідомі зі зброєю напали на відділення поліції.

Нападники під'їхали до поліції на автомобілі. Потім вони відкрили вогонь по правоохоронцях, а ті почали стріляти у відповідь. Авто зловмисників зайнялось.

Спочатку повідомляли, що поранення зазнали 2 правоохоронців, потім повідомили про загиблого. Кількох нападників затримали в той самий вечір.

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