В Стамбуле прогремели мощные взрывы в промышленном центре: есть погибшие и раненые

В одном из крупнейших городов Турции Стамбуле прогремели мощные взрывы. В результате этого есть раненые и даже погибшие.

По данным местных правоохранителей, пожар произошел на лакокрасочном заводе в промышленной зоне в районе Тузла.

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После пожара прогремели многочисленные взрывы, когда на место выехали пожарные и медики. Известно, что пламя повредило фабрику, а также небольшой лесистый участок возле нее и другие предприятия в этом районе.

Что известно о жертвах и пострадавших

Трех человек, пропавших без вести после пожара и взрыва на заводе, объявили погибшими. Также сообщают, что по меньшей мере 9 человек получили ранения. Одного пожарного госпитализировали с травмами, полученными при попытке потушить пожар.

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Что могло стать причиной пожара

По состоянию на 29 апреля причина пожара неизвестна, сейчас идет следствие. В то же время следует пояснить, что пожары на заводах достаточно распространены в Стамбуле, который является одним из крупнейших промышленных центров на западе Турции.

Большинство пожаров возникают из-за неисправностей электричества, а текстильная и пластмассовая промышленность особенно уязвимы к возгораниям из-за легковоспламеняющегося материала, используемого в производстве. Специалисты говорят, что основной причиной пожаров обычно является ненадлежащее обслуживание систем электроснабжения и оборудования на заводах.

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