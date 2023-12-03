Глава Луганской ОВА Артем Лысогор пояснил, что один такой уже выступил 2 декабря на выставке народного хозяйства. Туда оккупанты принудительно свезли украинских детей.

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Что известно о выдумках оккупантов в Старобельске

В Старобельске оккупанты отменили празднование Дня Святого Николая по всем учебным заведениям. Мол, это сугубо украинский праздник, поэтому подарки малышам готовить не следует,

– заявил глава области.

Вместо Святого Николая детей с праздником поздравляет так называемый Киш Бабай из Татарстана, которому предоставили так называемое шефство над некоторыми оккупированными общинами Луганщины.

Артем Лысогор сообщил, что один Киш Бабай уже выступил 2 декабря на так называемой "выставке народного хозяйства", куда на днях принудительно увезли детей из Луганской области.

Обратите внимание! В этом году Украина отмечает День Святого Николая 6 декабря. Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый церковный календарь.

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