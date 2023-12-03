Глава Луганської ОВА Артем Лисогор пояснив, що один такий вже виступив 2 грудня на виставці народного господарства. Туди окупанти примусово звезли українських дітей.

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Що відомо про вигадки окупантів у Старобільську

У Старобільську окупанти скасували відзначення Дня Святого Миколая по усіх закладах освіти. Мовляв, це суто українське свято, тому подарунки малечі готувати не слід,

– заявив очільник області.

Замість Святого Миколая дітей зі святом має вітати так званий Киш Бабай з Татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини.

Артем Лисогор повідомив, що один Киш Бабай вже виступив 2 грудня на так званій "виставці народного господарства", куди днями примусово звезли дітей з Луганської області.

Зверніть увагу! Цього року Україна святкує День Святого Миколая 6 грудня. Адже Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий церковний календар.

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