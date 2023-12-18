Соответствующую информацию сообщили 18 декабря. Людей призывали не пугаться громких звуков.

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Что известно о взрывах в Староконстантинове

Сегодня, 18 декабря, в Староконстантинове будут слышны взрывы. С 12:00 до 15:00 на территории общины будут проводить работы по обезвреживанию непригодных к использованию боеприпасов,

– предупредили людей.

К сожалению, враг едва ли не каждую ночь запускает в направлении города дроны-камикадзе типа "Шахед". Там ведь расположен аэродром.

Последняя атака по Староконстантинову: коротко