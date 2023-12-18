Відповідну інформацію повідомили 18 грудня. Людей закликали не лякатись гучних звуків.
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Що відомо про вибухи в Старокостянтинові
Сьогодні, 18 грудня, у Старокостянтинові буде чутно вибухи. З 12:00 до 15:00 на території громади проводитимуть роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів,
– попередили людей.
На жаль, ворог ледь не кожну ніч запускає в напрямок міста дрони-камікадзе типу "Шахед". Адже там розміщений аеродром.
Остання атака по Старокостянтинову: коротко
- У ніч проти 18 грудня Росія знову запускала дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворог випустив по нашій країні 5 безпілотників, які збили Збройні Сили України. Один з дронів ліквідували в межах Хмельницької області. На щастя, дані про поранених та пошкодження не надходили.
- У ніч проти 17 грудня вороги також запустили дрони у напрямку Старокостянтинова. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що "Шахеди" зазвичай маневрують по тих самих маршрутах, змінюючи їх на плюс-мінус 10 – 20 кілометрів, щоб зменшити ймовірність знищення.
- На жаль, в регіоні уламки одного дронів пошкодили приватний будинок, внаслідок чого сталось загоряння даху будинку. Даних про травмованих та загиблих не було. Відомо, що над областю збили 2 безпілотники типу Shahed.