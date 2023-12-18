Відповідну інформацію повідомили 18 грудня. Людей закликали не лякатись гучних звуків.

Дивіться також Ворог уподобав це місце, – Ігнат розповів деталі атаки "Кинджалами" по Старокостянтинову

Що відомо про вибухи в Старокостянтинові

Сьогодні, 18 грудня, у Старокостянтинові буде чутно вибухи. З 12:00 до 15:00 на території громади проводитимуть роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів,

– попередили людей.

На жаль, ворог ледь не кожну ніч запускає в напрямок міста дрони-камікадзе типу "Шахед". Адже там розміщений аеродром.

Остання атака по Старокостянтинову: коротко