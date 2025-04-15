Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киеве. Нападающему грозит до 8 лет за решеткой.

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В Киеве мужчина ударил ножом военного

Инцидент произошел на улице Бережанской в Оболонском районе. Медики сообщили правоохранителям о раненом мужчине, которого обнаружили у подъезда одного из домов. На место сразу прибыли следственно-оперативная группа и оперативники.

Как установили полицейские, между военным и злоумышленником возникла ссора, которая переросла в драку. Во время нее нападавший достал нож и ударил военного в грудь, после чего скрылся с места происшествия и избавился от орудия преступления.

Правоохранители оперативно установили личность нападавшего и уже на следующий день задержали его. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый житель Киева. Ему уже сообщили о подозрении за умышленное тяжкое телесное повреждение. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.