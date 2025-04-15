Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві. Нападнику загрожує до 8 років за ґратами.

Читайте також Поліція знайшла молодиків, що слухали російську музику в Києві за години після трагедії в Сумах

У Києві чоловік ударив ножем військового

Інцидент стався на вулиці Бережанській в Оболонському районі. Медики повідомили правоохоронців про пораненого чоловіка, якого виявили біля під’їзду одного з будинків. На місце одразу прибули слідчо-оперативна група та оперативники.

Як встановили поліцейські, між військовим і зловмисником виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час неї нападник дістав ніж і вдарив військового в груди, після чого втік з місця події та позбувся знаряддя злочину.

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника та вже наступного дня затримали його. Зловмисником виявився раніше неодноразово судимий мешканець Києва. Йому вже повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.