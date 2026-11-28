В странах Балтии почтили память жертв голодоморов в Украине / Фото Shutterstock
В странах Балтии прозвучали заявления в День памяти жертв голодоморов, устроенных советской властью. Дипломаты подчеркнули, что Россия вновь прибегает к террору и пытается сломить украинское сопротивление.
Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии почтили память украинцев, погибших во время голодоморов, устроенных советской властью.
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России не удастся сломить украинский дух
В министерстве иностранных дел Литвы подчеркнули, что советская власть хотела наказать украинцев за их сопротивление и решимость сохранить свою идентичность. Сейчас Россия применяет схожие методы, но они не принесут никакого результата.
В свою очередь, в МИД Латвии напомнили, что Россия вновь ведет войну против Украины. Там также используют продовольствие в качестве оружия. И агрессор снова пытается стереть национальную идентичность Украины.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна вспомнил о своей недавней поездке в Киев. Он подчеркнул, что 90 лет назад советский режим обрушил на украинцев голод. Сегодня же из-за действий России украинские семьи сталкиваются с проблемами, пытаясь накормить своих родных и обеспечить тепло в своих домах.
Москва вновь использует человеческие страдания, чтобы сломить украинское сопротивление
Напомним, в четвертую субботу ноября Украина ежегодно вспоминает миллионы жертв, погибших в результате голодоморов в нашей стране, устроенных советской властью. Сегодня украинцы зажгли огонек в знак вечной памяти и единства поколений.
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