Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії вшанували українців, які загинули під час голодоморів, влаштованих радянською владою.

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Росії не вдасться зламати український дух

У міністерстві закордонних справ Литви підкреслили, що радянська влада хотіла покарати українців за їхній опір та рішучість зберегти свою ідентичність. Зараз Росія застосовує схожі методи, але вони не досягнуть жодного результату.

Натомість в МЗС Латвії наголосили, що Росія знову веде війну проти України. Там також використовують продовольство як зброю. І агресор знову намагається стерти національну ідентичність України.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна пригадав свою нещодавню поїздку до Києва. Він наголосив, що 90 років тому радянський режим приніс голод українців. Сьогодні ж через дії Росії українські родини мають проблеми з тим, аби нагодувати рідних та мати тепло у своїх домівках.

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Москва знову використовує людські страждання, аби зламати український опір– сказав Цахкна.

Нагадаємо, в четверту суботу листопада Україна кожного року згадує мільйони жертв, які загинули через голодомори в нашій державі, влаштовані радянською владою. Сьогодні українці запалили вогник на знак вічної шани та єдності поколінь.