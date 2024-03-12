В страшном ДТП погибла военнослужащая и экс-депутат Ольга Бизиля

В ДТП на Закарпатье погибла украинская военнослужащая, руководитель управления образования, культуры, молодежи и спорта Чопского городского совета Ольга Бизиля.

Авария произошла вечером 11 марта на трассе Киев – Чоп между селами Абранка и Нижние Ворота Мукачевского района.

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Обстоятельства смертельного ДТП

Как сообщили в полиции Закарпатской области, за рулем грузовика был 26-летний житель Винницы. Он не справился с управлением на скользкой дороге, выехал прицепом на встречную полосу и столкнулся со Skoda, которой управлял 30-летний житель села Белки Хустского района.

"В результате ДТП водитель легковушки с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу, его пассажирка – 55-летняя жительница города Берегово, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля телесных повреждений не получил", – говорится в сообщении.



Водитель легкового авто не справился с управлением / Фото Нацполиции

Отмечают, что водитель грузовика за рулем был трезв. За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинивших тяжкое телесное повреждение, правоохранители открыли уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Погибла Ольга Бизиля

В Чопском городском совете сообщили, что в этом ДТП погибла Ольга Бизиля, которая сейчас служила в ВСУ и как раз возвращалась с фронта домой.

Сегодня ночью, возвращаясь с фронта, в ДТП погибла руководитель Управления образования, культуры, молодежи и спорта Чопского городского совета Ольга Бизиля, которая в 2022 году добровольно вступила в ряды Вооруженных сил Украины,

– сообщили в горсовете.

Там также отметили, что Ольгу знали как приветливого, жизнерадостного человека, который помогал и поддерживал окружающих.

"Она беспокоилась и заботилась об образовательных, культурных и спортивных учреждениях нашей громады, способствовала улучшению условий и качества труда и обучения. А после начала полномасштабного вторжения госпожа Ольга беспокоилась и заботилась уже о здоровье своих собратьев и поддерживала их", – говорится в сообщении.



В аварии погибла Ольга Бизиля / Фото из фейсбука

Что известно о погибшей военнослужащей