Показали пролет Су-25 в Донецкой области
Ведомства ежедневно радуют украинцев потрясающими видео. Так, одно из таких сегодня опубликовала советница командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова.
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На видео она показала сверхнизкий проход украинских штурмовиков Су-25 над автодорогой на Востоке страны, Донбассе.
В небе Донбасса украинские штурмовички возвращаются с боевого задания,
– пишет она и советует смотреть со звуком.
Так, советница командующего Сухопутными войсками ВС Украины стоит с флагом между полосами движения – и в нескольких метрах над ней проносится пара Су-25 Воздушных сил ВСУ.
Как это выглядело смотрите в видео: