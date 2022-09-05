Показали проліт Су-25 на Донеччині

Відомства щодня радують українців приголомшливими відео. Так, одне із таких сьогодні опублікувала радниця командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Альона Шевцова.

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На відео вона показала наднизький прохід українських штурмовиків Су-25 над автошляхом на Сході країни, Донеччині.

У небі Донбасу українські штурмовички повертаються з бойового завдання,

– пише вона і радить дивитися зі звуком.

Так, радниця командувача Сухопутних військ ЗС України стоїть із прапором між смугами руху – і в кількох метрах над нею проноситься пара Су-25 Повітряних сил ЗСУ.

Як це виглядало дивіться у відео: