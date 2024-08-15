Вечером 15 августа в Сумах слышали звук взрыва. Россия постоянно бьет по Сумской области с момента начала операции в Курской области, которая граничит с ней.

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Было громко

Корреспонденты Общественного сообщили о звуке взрыва в Сумах. Воздушные силы сообщили об угрозе использования баллистического вооружения с северного – востока.

Пока больше никаких деталей неизвестно. Местные власти еще не отреагировали на взрыв, который прогремел в Сумах.

Помните, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правило двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.