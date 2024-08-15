Ввечері 15 серпня у Сумах чули звук вибуху. Росія постійно б'є по Сумщині від моменту початку операції в Курській області, яка межує із нею.

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Було гучно

Кореспонденти Суспільного повідомили про звук вибуху у Сумах. Повітряні сили сповістили про загрозу використання балістичного озброєння з північного – сходу.

Наразі більше жодних деталей невідомо. Місцева влада ще не відреагувала на вибух, який прогримів у Сумах.

Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правило двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.