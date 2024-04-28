Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Детали о взрывах в Сумах читайте на 24 Канала.
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В Сумах слышали звуки взрывов
Поздно вечером в воскресенье, 28 апреля, в Сумах прогремели взрывы. Об этом сообщили в 21:45 корреспонденты издания Суспильне.
Стоит отметить, что воздушной тревоги при взрывах в Сумах объявлено не было. Поэтому сейчас неизвестно из-за чего в городе раздавались взрывы.
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:01 / Скриншот 24 Канала
Кроме этого, пока информации от властей Сум о взрывах в городе также нет.
Атака врага по Сумам 26 апреля: основное
- В Сумах 26 апреля взрывы прогремели утром около 11 часов утра. До этого в командовании Воздушных сил опубликовали оговорки о пусках КАБов в направлении Сумской области.
- Впоследствии Сумская областная военная администрация сообщила, что российские войска атаковали город двумя бомбами.
- В ОВА также отметили, что враг нанес авиационный удар по промышленному объекту города.