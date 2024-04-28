Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Детали о взрывах в Сумах читайте на 24 Канала.

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В Сумах слышали звуки взрывов

Поздно вечером в воскресенье, 28 апреля, в Сумах прогремели взрывы. Об этом сообщили в 21:45 корреспонденты издания Суспильне.

Стоит отметить, что воздушной тревоги при взрывах в Сумах объявлено не было. Поэтому сейчас неизвестно из-за чего в городе раздавались взрывы.



Карта воздушных тревог по состоянию на 22:01 / Скриншот 24 Канала

Кроме этого, пока информации от властей Сум о взрывах в городе также нет.

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