Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Деталі про вибухи в Сумах читайте на 24 Каналі.

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У Сумах чули звуки вибухів

Пізно ввечері в неділю, 28 квітня, в Сумах прогриміли вибухи. Про це повідомили о 21:45 кореспонденти видання Суспільне.

Варто зазначити, що повітряної тривоги під час вибухів у Сумах оголошено не було. Тому наразі невідомо через що в місті лунали вибухи.



Карта повітряних тривог станом на 22:01 / Скриншот 24 Каналу

Крім цього, наразі інформації від влади Сум щодо вибухів в місті також немає.

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