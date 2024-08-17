Сейчас в регионе объявлена ​​тревога. 24 Канал призывает заботиться о своей безопасности: находитесь в укрытиях к отбоям!

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06:39, 17 августа Актуальная карта воздушных тревог

06:24, 17 августа Утром в Сумах прогремел взрыв В Сумах в 6:04 прогремел мощный взрыв, сообщает Общественное. В регионе тревога началась в 3:25.