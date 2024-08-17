По данным мониторинговых сообществ, на Черниговщину залетел "Шахед" из Киевской области. В области по нему работала ПВО, сообщает 24 Канал.

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На Черниговщине раздаются взрывы

Пока нет официальной информации о взрывах на Черниговщине и их последствиях. Также не известно, удалось ли сбить вражеский БпЛА. Не сообщали и о точном количестве "Шахедов" в небе над областью.

По последним данным, дрон-камикадзе с Черниговщины полетел в сторону Черкасс.

Заметим, что Черкасская область уже была сегодня под атакой "Шахедов". Там также работала ПВО.

Кроме Черкасской области, взрывы в ночь на 17 августа раздавались еще и на Киевской области и в Сумах.