Как сообщают мониторинговые каналы и Суспильне , взрыв прогремел в областном центре Сумах. Предварительно, враг ударил ракетой Х-59.

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Взрыв в Сумах: что известно

О пуске ракеты Х-59 в сторону Сум сообщили мониторинговые каналы примерно в 2 ночи 17 августа. Заметим, что в это время в области продолжалась тревога – началась она еще в 22:16 16 числа.

Затем появились сообщения о взрывах. Также была информация, что новые пуски и взрывы не фиксировали.

В 2:11 в Сумской области объявили отбой. Пока официальной информации ни о взрывах в Сумах, ни о последствиях нет.

В последнее время враг усилил удары по Сумщине. Взрывы здесь звучали несколько раз 16 августа, а последний раз россияне ударили примерно в 23 часа.