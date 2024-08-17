Як повідомляють моніторингові канали та Суспільне, вибух пролунав в обласному центрі Сумах. Попередньо, ворог вдарив ракетою Х-59.
Де була загроза "Шахедів" Окупанти запустили на Україну "Шахеди": на Київщині і Черкащині лунали вибухи
Зараз в Україні триває загроза "Шахедів". Щоправда, окупанти ще вирішили запустили крилату ракету по Сумщині.
Як повідомляють моніторингові канали та Суспільне, вибух пролунав в обласному центрі Сумах. Попередньо, ворог вдарив ракетою Х-59.
Де була загроза "Шахедів" Окупанти запустили на Україну "Шахеди": на Київщині і Черкащині лунали вибухи