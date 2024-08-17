Наразі в регіоні оголошено тривогу. 24 Канал закликає дбати про свою безпеку: перебувайте в укриттях до відбоїв!

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06:39, 17 серпня Актуальна карта повітряних тривог

06:24, 17 серпня Вранці у Сумах пролунав вибух У Сумах о 6:04 пролунав потужний вибух, повідомляє Суспільне. У регіоні тривога розпочалася о 3:25.