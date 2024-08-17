Наразі в регіоні оголошено тривогу. 24 Канал закликає дбати про свою безпеку: перебувайте в укриттях до відбоїв!
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06:39, 17 серпня
Актуальна карта повітряних тривог
06:24, 17 серпня
Вранці у Сумах пролунав вибух
У Сумах о 6:04 пролунав потужний вибух, повідомляє Суспільне.
У регіоні тривога розпочалася о 3:25.
06:22, 17 серпня
Вночі по Сумах росіяни вдарили ракетою
У ніч проти 17 серпня ворог вдарив ракетою Х-59 по Сумах.
У місті лунали вибухи приблизно о 2 ночі.
Наразі немає офіційної інформації про наслідки.