Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрыве в Сумах

Информацию о взрыве в Сумах опубликовали журналисты Суспильного в 11:17.

В Сумах был слышен звук взрыва,

– написали местные корреспонденты.

Примечательно, что Воздушные силы не объявляли тревогу в Сумской области в момент, когда слышали взрыв. По состоянию на 11:26 тревоги в регионе все еще нет. Информацию о взрыве пока не комментировали ни в Сумской ОВА, ни в местной власти Сум.

До этого тревога в Сумской области звучала с 09:35 до 10:20. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Ракетная опасность для Сумской и Донецкой области сохранялась некоторое время после объявления отбоя тревоги в большинстве областей.

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