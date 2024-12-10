Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми На Одещині пролунали вибухи

Що відомо про вибух у Сумах

Інформацію про вибух у Сумах опублікували журналісти Суспільного об 11:17.

У Сумах було чутно звук вибуху,

– написали місцеві кореспонденти.

Примітно, що Повітряні сили не оголошували тривогу в Сумській області у момент, коли чули вибух. Станом на 11:26 тривоги у регіоні все ще немає. Інформацію про вибух поки що не коментували ні в Сумській ОВА, ні в місцевій владі Сум.

До цього тривога у Сумській області лунала з 09:35 по 10:20. Тоді Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Ракетна небезпека для Сумської та Донецької області зберігалася певний час після оголошення відбою тривоги у більшості областей.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.