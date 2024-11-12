Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Призываем жителей Сум и области оставаться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрыве в Сумах

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в еще в 08:40. Уже в 09:36 Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!

– написали военные.

В самих Сумах взрыв услышали через три минуты, о чем написали корреспонденты Общественного.

"В Сумах был слышен звук взрыва", – отметили журналисты.

Сейчас в Сумской ОВА или мэрии не комментировали ситуацию со взрывом в Сумах и последствия.

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