Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Закликаємо жителів Сум та області лишатися в укриттях цивільного захисту, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибух у Сумах

Повітряну тривогу у Сумській області оголосили о ще о 08:40. Вже о 09:36 Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!

– написали військові.

У самих Сумах вибух почули через три хвилини, про що написали кореспонденти Суспільного.

"У Сумах було чути звук вибуху", – зазначили журналісти.

Наразі в Сумській ОВА або мерії не коментували ситуацію з вибухом у Сумах та наслідки.

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