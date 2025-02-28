Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
К теме В Харькове прогремела серия взрывов
Что известно о взрыве в Сумах
Звуки взрыва в Сумах раздались около 17:09. Об этом написали местные корреспонденты Суспильного.
В Сумах был слышен звук взрыва,
– писали журналисты.
Примечательно, что воздушной тревоги по всей Сумской области на это время не было. Отбой в регионе дали около 16:00.
Прошлую тревогу в Сумской области объявляли из-за пусков управляемых авиационных бомб тактической вражеской авиацией.
Сейчас ни в Сумской ОВА, ни в мэрии о причинах и последствиях взрыва в Сумах не сообщали.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.