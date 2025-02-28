Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрыве в Сумах

Звуки взрыва в Сумах раздались около 17:09. Об этом написали местные корреспонденты Суспильного.

В Сумах был слышен звук взрыва,

– писали журналисты.

Примечательно, что воздушной тревоги по всей Сумской области на это время не было. Отбой в регионе дали около 16:00.

Прошлую тревогу в Сумской области объявляли из-за пусков управляемых авиационных бомб тактической вражеской авиацией.

Сейчас ни в Сумской ОВА, ни в мэрии о причинах и последствиях взрыва в Сумах не сообщали.

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