Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
До теми У Харкові прогриміла серія вибухів
Що відомо про вибух у Сумах
Звуки вибуху у Сумах пролунали близько 17:09. Про це написали місцеві кореспонденти Суспільного.
У Сумах було чутно звук вибуху,
– писали журналісти.
Примітно, що повітряної тривоги по всій Сумській області на цей час не було. Відбій в регіоні дали близько 16:00.
Минулу тривогу у Сумській області оголошували через пуски керованих авіаційних бомб тактичною ворожою авіацією.
Наразі ні в Сумській ОВА, ні в мерії про причини та наслідки вибуху у Сумах не повідомляли.
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