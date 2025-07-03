Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Местные телеграмм-каналы писали, что на город двигались беспилотники, вероятно – "Молния".

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Что известно о взрыве в Сумах

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 15:03.

Через минуту после этого Воздушные силы предупредили об опасности на Сумщине из-за российских ударных дронов.

Сумская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА,

– сообщили военные.

В то же время в Сумах уже слышали взрыв. Через 6 минут в городе прогремел еще один. Повторні вибухи лунали о 15:11.

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Удар по Сумах россияне могли нанести с дрона типа "Молния", который ранее попадал по гражданским объектам только в Харьковской области. По состоянию на 15:17 воздушная тревога в регионе до сих пор продолжается.

По данным местных сообществ, кроме дронов на Сумскую область движутся баллистические ракеты.

Сейчас о деталях и возможных последствиях атаки на Сумы не сообщается. Вероятно, БпЛА упал за городом.

Напомним, днем россияне атаковали портовую инфраструктуру Одессы. Во время, когда туда прилетела ракета "Искандер", там разгружали гражданское судно. К сожалению, обстрел не прошел без погибших и раненых.